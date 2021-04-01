Арест обвиняемых в убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" продлен до 9 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд продлил до 9 июля срок содержания под стражей четырех жителей Дагестана, в том числе бывшего вице-премьера республики Шамиля Исаева, которых обвиняют в совершении в 2011 году убийства учредителя издающейся в Дагестане общественно-политической газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей фигурантов дела до 9 июля и перешел к исследованию доказательств стороны защиты", - сказал собеседник агентства, добавив, что следующее заседание пройдет 7 апреля.

По версии следствия, между бывшим депутатом Народного собрания, вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и директором издательства "Свобода слова", учредителем общественно-политической газеты "Черновик" Гаджимурадом Камаловым возник длительный конфликт из-за публикуемых материалов о чиновнике. Негативные материалы в газете стали причиной убийства журналиста. Исаев обратился к Магомеду Абигасанову, пообещав исполнителям убийства выплатить вознаграждение от 500 тыс. до 1 млн рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Абигасанов создал банду из своих односельчан Марада Шуайбова и Магамеда Хазамова, они приобрели два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова. 15 декабря 2011 года фигуранты подъехали к редакции газеты на машине и расстреляли Камалова, он погиб на месте.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат СК. Следствие установило свидетеля, со слов которого с привлечением ведомственных психологов был составлен портрет предполагаемого преступника, следившего за журналистом. Благодаря точности исполненного изображения удалось опознать Абигасанова. Анализ его связей позволил установить его взаимодействие с другими исполнителями преступления. Также показания одного из фигурантов дела изобличили его соучастников, добавили в СК.

В начале 2020 года Исаев уже был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере, Шуайбов приговорен к длительному лишению свободы за убийство в 2009 году еще одного журналиста - Абдулмалика Ахмедилова, а Хазамов был осужден за хранение наркотиков.