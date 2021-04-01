Прокурор запросил 15 лет колонии обвиняемому в убийстве бизнесмена из Бугульмы

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Прокурор запросил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 280 тыс. рублей обвиняемому в убийстве предпринимателя из Бугульмы (Татарстан) Евгения Деданина. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Государственное обвинение предложило для подсудимого наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, со штрафом в размере 280 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

В судебном заседании объявлен перерыв продолжение процесса назначено на 15 апреля. Суд должен заслушать последнее слово подсудимого, уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

По делу проходит иностранец Араик Мирзоян. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 223 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"), ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следствие считает, что 1 сентября прошлого года Мирзоян на территории оптовой базы в Бугульме причинил бизнесмену огнестрельные ранения, от которых тот позже умер в больнице. Нападавшего задержали по горячим следам.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, в сентябре 2018 года на дом Деданина в Бугульме напали двое вооруженных грабителей. Сопротивляясь, бизнесмен убил обоих злоумышленников ножом. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в качестве мотива для убийства Мирзоян указал месть за знакомых, погибших в сентябре 2018 года.