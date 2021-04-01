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В пожаре на севере Москвы погиб инвалид

Источник в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе, площадь пожара составила 15 кв. м

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Инвалид погиб в пожаре в квартире на севере Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Ленинградское шоссе, дом 9, корпус 3, произошло загорание в квартире. Площадь пожара составила 15 кв. м. Есть один погибший - инвалид", - сказал собеседник агентства.

На данный момент, по данным источника, пожар ликвидирован.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме поступила в 10:14 мск. "Происходило возгорание личных вещей и мебели в одной из квартир на первом этаже. К сожалению, в очаге пожара был обнаружен погибший человек", - сказали в главке.

В новость внесены изменения - (11:13 мск) - Добавлены подробности после третьего абзаца.

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