Уголовное дело о халатности возбудили в Бугуруслане после фактов домашнего насилия

ОРЕНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по результатам проверки сообщений о бездействии работников органов системы профилактики в Бугуруслане Оренбургской области, где мать двоих детей неоднократно истязал сожитель, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области по результатам проверки размещенной в соцсети публикации о бездействии должностных лиц уполномоченных служб в вопросе реагирования на сообщение об истязании жительницы Бугуруслана возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов гражданина)", - сказано в сообщении.

Следователи полагают, что 23-летняя жительница Бугуруслана длительного времени подвергалась домашнему насилию. С травмами она обращалась в медицинские учреждения и полицию, но "необходимые меры к защите ее нарушенных прав не принимались". В сети появился сюжет, на видео женщина рассказывает, что регулярно подвергается домашнему насилию, но на ее обращения в полицию якобы не реагируют. Руководитель следственного управления СК по Оренбургской области Вячеслав Зудерман поручил по данному факту провести процессуальную проверку.

В пресс-службе УМВД России по области журналистам сообщили, что полицейские часто бывают в доме, где женщина живет с двумя детьми шести и полутора лет, а также с ранее неоднократно судимым 34-летним сожителем. В семье постоянно происходят скандалы, поступают звонки в органы внутренних дел. Как уточнили в полиции, женщине выдавались направления для прохождения судебно-медицинского освидетельствования, чтобы установить тяжесть полученных травм и получить основание для возбуждения уголовного дела, но она не являлась. Сотрудники полиции привлекли мужчину по статье 6.1.1. КоАП РФ "Побои". "13 марта в МО МВД России "Бугурусланский" от женщины также поступило сообщение, что ее избил сожитель. Прибывшими сотрудниками полиции был собран материал проверки, а пострадавшей выдано очередное направление для прохождения судебно-медицинского освидетельствования, на которое она также 15 марта не явилась. Участковым уполномоченным полиции она была доставлена на судебно-медицинское освидетельствование. Сожитель помещен в специальное помещение для задержанных лиц органов внутренних дел за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 6.9 КоАП РФ "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ", - добавили в пресс-службе.