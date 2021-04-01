В Канаше в Чувашии после пожара в многоквартирном доме ввели режим ЧС

ТАСС, 1 апреля. Власти чувашского города Канаша ввели режим ЧС из-за пожара на площади 900 кв. м, которой произошел в ночь на 1 апреля в многоквартирном жилом доме. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг городской администрацией.

"Принято решение о введении режима "Чрезвычайная ситуация муниципального характера". Организовано круглосуточное дежурство и работает телефон горячей линии", - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС ТАСС сообщили, что в пункт временного размещения в местной школе №3 эвакуированы 170 человек. По информации администрации города, при размещении жильцов были соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. С ними работают психологи, в школе дежурят врачи.

Решается вопрос обследования многоквартирного дома на предмет возможности дальнейшей эксплуатации с привлечением специалистов. Обсуждается также возможность размещения людей в общежитиях.

По информации республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Разина поступило в 03:27 мск. В настоящее время возгорание ликвидировано. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Проверки по факту возгорания организовали следователи СК и прокуратура.