В Москве возбудили дело на полицейских, не реагировавших пять лет на избиения отцом детей

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые пять лет не реагировали на истязания отцом троих дочерей на востоке столицы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Перовская межрайонная прокуратура провела проверку в связи с получением телесных повреждений несовершеннолетними. Как установили прокуроры, семья с несовершеннолетними, проживавшая на улице Чечулина, о которой органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Ивановское было достоверно известно, на протяжении пяти лет находилась в социально опасном положении, поскольку отец детей жестоко обращался с ними", - сообщили в прокуратуре.

По данным проверки, мужчина с октября 2015 года по февраль 2021 года систематически истязал трех дочерей 2003, 2006 и 2008 годов рождения, причиняя им побои, физические и нравственные страдания.

"При этом должностными лицами ОМВД России по району Ивановское в нарушение закона индивидуальная профилактическая работа в отношении отца несовершеннолетних более пяти лет не проводилась, меры ответственности в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей не применялись", - подчеркнули в прокуратуре.

Несовершеннолетним девочкам, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации, помощь не оказывалась, и противоправные действия в отношении них своевременно не были пресечены. На основании материалов прокуратуры о действиях должностных лиц ОМВД по району Ивановское возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), сообщили в ведомстве.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.