Под Краснодаром в ДТП с участием полицейского погиб ребенок

КРАСНОДАР, 1 апреля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника полиции произошло в Динском районе Краснодарского края, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в пресс-службе прокуратуры края в четверг.

"Сегодня в 13:57 водитель транспортного средства Renault Sandero, двигаясь по ул. Северной в п. Южном, от ул. Черноморской в сторону ул. Войсковой, около д. 40 совершила наезд на перебегавшего проезжую часть на пешеходном переходе 8-летнего несовершеннолетнего. В результате ДТП ребенок погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за рулем автомобиля находилась сотрудник ОВД Отдела МВД по Динскому району. Она не была при исполнении служебных обязанностей. Водитель вину признала, уточнили в прокуратуре.

"Ход процессуальной проверки, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека") находится на контроле прокуратуры Динского района", - добавили в пресс-службе.