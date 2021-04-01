{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следствие изъяло бортовые самописцы Ка-32, рухнувшего в залив под Калининградом

"Черные ящики" передали специалистам Министерства обороны для исследования

КАЛИНИНГРАД, 1 апреля. /ТАСС/. Бортовые самописцы, фиксировавшие параметры полета и переговоры экипажа вертолета Ка-32, совершившего жесткую посадку в Куршском заливе под Калининградом 25 марта, обнаружили и извлекли из вертолета. Об этом сообщило в четверг Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

На эту тему

Вертолет в четверг подняли из воды. "С поднятого судна извлечены черные ящики, которые переданы специалистам Министерства обороны РФ для исследования. Решается вопрос о назначении всех необходимых судебных экспертиз. Также проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи осматривают вертолет, изымая необходимые предметы.

Теги
РоссияКалининградская область
СК начал проверку из-за обрушения кровли ангара на территории воинской части в Ахтубинске
В результате инцидента погиб один рабочий и пострадали двое, судьба еще одного человека неизвестна
Читать полностью