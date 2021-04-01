Ребенок и пенсионер провалились под лед на канале им. Москвы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Спасатели вытащили провалившихся под лед ребенка и пожилого мужчину на канале им. Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

В четверг днем на поисково-спасательную станцию "Левобережная" поступил сигнал о двух людях, которые провалились под лед на канале имени Москвы. "В полутора километрах от станции и около 40 м от берега специалисты Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили лежащих на льду мужчину с ребенком", - сказали в департаменте.

Один из спасателей в гидрокостюме спрыгнул на лед, добрался до пострадавших и подхватил их. Второй спасатель помог поднять пострадавших на борт судна на воздушной подушке, после чего их доставили на станцию, оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем, пояснили в департаменте.

"По словам пожилого мужчины, он увидел ребенка, который переходил по льду канала и провалился. Не раздумывая, он бросился на помощь, смог добраться до него и вытащить из ледяной полыньи, но возвращаться на берег по хрупкому льду он уже не рискнул", - пояснили в пресс-службе. Ребенок после осмотра прибывшей бригадой медиков госпитализирован, а мужчина отказался и поехал домой.