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Сообщение о минировании здания правительства Севастополя оказалось ложным

Специалисты не обнаружили взрывчатых веществ

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Информация о минировании здания правительства Севастополя не нашла подтверждения по итогам проверки, проведенной специалистами оперативных служб. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства города.

"Сегодня поступила информация о том, что здание на улице Ленина, 2 заминировано. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, МВД, скорой помощи, кинологи. Службы сработали слаженно и оперативно. На текущий момент оперативные мероприятия завершены, взрывчатые вещества не обнаружены", - сказал представитель правительства.

Как сообщил ТАСС ранее в четверг источник в силовых структурах региона, сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о том, что здание правительства Севастополя якобы заминировано.

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РоссияСевастополь
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