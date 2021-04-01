Сообщение о минировании здания правительства Севастополя оказалось ложным

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Информация о минировании здания правительства Севастополя не нашла подтверждения по итогам проверки, проведенной специалистами оперативных служб. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства города.

"Сегодня поступила информация о том, что здание на улице Ленина, 2 заминировано. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, МВД, скорой помощи, кинологи. Службы сработали слаженно и оперативно. На текущий момент оперативные мероприятия завершены, взрывчатые вещества не обнаружены", - сказал представитель правительства.

Как сообщил ТАСС ранее в четверг источник в силовых структурах региона, сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о том, что здание правительства Севастополя якобы заминировано.