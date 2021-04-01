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Неизвестные осквернили памятник Грибоедову в Тбилиси

Городские службы в ближайшее время очистят постамент

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /ТАСС/. Неизвестные лица осквернили памятник русскому поэту Александру Грибоедову в центре Тбилиси. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Тбилиси.

"Да, я подтверждаю, что на постаменте памятника Грибоедову сделаны надписи. Сейчас наши службы займутся очищением памятника и приведут его в порядок", - сказала сотрудница пресс-службы мэрии.

Фотографии оскверненного памятника Грибоедову распространяются в грузинском сегменте социальных сетей. На них видны надписи антироссийского содержания, сделанные красной краской. Многие грузинские пользователи Facebook осуждают вандализм.

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Грузия
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