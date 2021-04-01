Полиция считает, что стрельбу в Калифорнии могли вызвать отношения подозреваемого и жертв

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Полиция считает, что причиной стрельбы в городе Ориндж (штат Калифорния) могли стать личные и деловые отношения между подозреваемым и жертвами. Об этом сообщила в четверг представитель полицейского управления города Джениффер Амат на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

По ее словам, стрельбу, в результате которой погибли четыре человека, открыл 44-летний Аминадаб Гаксиола Гонзалес. Амат подчеркнула, что подозреваемый, а также одна из пострадавших находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

Представитель полиции отметила, что на месте стрельбы обнаружен полуавтоматический пистолет, а также рюкзак, в котором найдены наручники и боеприпасы. Они, предположительно, принадлежали стрелявшему.

Амат также отметила, что, по предварительным данным, причиной стрельбы стали "деловые и личные отношения между подозреваемым и всеми жертвами". "Нам удалось установить, что все жертвы имели связи в сфере бизнеса или состояли в личных отношениях", - указала она. По ее словам, из этого следует, что стрельба "не носила случайный характер".

В среду вечером в результате стрельбы в Ориндже погибли четыре человека, в том числе ребенок. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Это уже третий за месяц случай стрельбы в США с большим числом жертв. В Атланте (штат Джорджия) и ее пригороде 16 марта 21-летний Роберт Аарон Лонг устроил несколько нападений на массажные салоны, погибли семь человек. Затем 21-летний Ахмад Алисса 22 марта открыл стрельбу рядом с одним из супермаркетов в Боулдере (штат Колорадо), погибли 10 человек, в том числе полицейский. После этого инцидента президент США Джо Байден заявил, что новое правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране.