Во Франции спасли 159 мигрантов, пытавшихся на лодках пересечь Ла-Манш

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Французские морские службы перехватили несколько лодок с нелегальными мигрантами на борту, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Как сообщила в четверг префектура зоны Ла-Манша и Северного моря, всего были спасены 159 человек.

"В четверг, 1 апреля, региональный операционный центр мониторинга и спасения (CROSS) на мысе Гри-Не сообщил о нескольких лодках с мигрантами, которые терпели бедствие в водах Ла-Манша недалеко от Кале", - говорится в заявлении.

Согласно данным властей, на первой лодке спасатели обнаружили 26 мигрантов, включая двух женщин и четырех несовершеннолетних. Многим потребовалась помощь врачей в связи с переохлаждением. После этого спасатели сняли еще с пяти лодок 121 нелегального мигранта, в том числе семь женщин и пять детей. Неподалеку от коммуны Дик торговое судно сообщило CROSS, что приняло на борт 12 мигрантов с терпевшей бедствие лодки, однако погодные условия не позволили организовать их переход на спасательное судно, поэтому их, в отличие от остальных, пока не передали в руки полиции.

По данным префектуры региона, в 2020 году было зафиксировано свыше 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, еще как минимум трое пропали без вести, пытаясь пересечь пролив на лодках. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее число задержанных составило почти 2,3 тыс.