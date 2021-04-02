Полицейские ликвидировали в Якутске незаконное производство алкоголя

ЯКУТСК, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявили кустарное производство немаркированной алкогольной продукции в одном из микрорайонов Якутска. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД по региону.

"При обследовании земельного участка, а также жилого дома, в котором проживает 43-летняя безработная уроженка Якутска, оперативниками было обнаружено и изъято порядка 14 тыс. пустых бутылок, 9 тыс. крышек, 8 тыс. этикеток от водочной продукции с наименованием одного из российских производителей, а также акцизные марки с признаками подделки. Также были обнаружены различные полимерные емкости и лабораторный спиртометр АСП-3, предназначенный для измерения концентрации этилового спирта в водно-спиртовых растворах. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертное исследование", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Приготовление к производству в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере").

Подозреваемая отправлена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.