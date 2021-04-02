На Сахалине пограничники применили оружие при задержании браконьеров

ТАСС, 2 апреля. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области применили оружие при задержании пяти браконьеров, добывавших морской гребешок. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"На побережье залива Анива в Корсаковском районе <…> была пресечена преступная деятельность группы лиц из пяти человек, специализирующиеся на незаконной добыче морского гребешка водолазным способом. В ходе задержания лица пытались скрыться с места преступления на автомобиле, на законные требования об остановке не реагировали. Задержать данных граждан удалось только после применения оружия", - говорится в сообщении.

У задержанных обнаружено более 500 мускул морского гребешка. Кроме того, у подозреваемых изъяты два автомобиля, резиновая лодка с руль-мотором, несколько водолазных костюмов, водолазное снаряжение, радиостанции, ножи для чистки морского гребешка и упаковочные пакеты.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ "Незаконная добыча водных биологических ресурсов", ответственность за совершение указанного преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.