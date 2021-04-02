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Открытое горение в кардиологическом центре Благовещенска ликвидировано

Площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в кардиологическом центре Благовещенска, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 08:24 мск пожарные ликвидировали открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, пожарным пришлось работать в сложных условиях. Здание клиники построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, огнеборцам приходилось периодически охлаждать боевую одежду. В данный момент работы продолжаются. Пожарные, спасатели и персонал клиники эвакуируют из здания медицинское оборудование.

"На месте пожара работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

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