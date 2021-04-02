Жителя Архангельской области оштрафовали за оправдание идеологии терроризма в соцсетях

АРХАНГЕЛЬСК, 2 апреля. /ТАСС/. Суд признал 43-летнего жителя Архангельской области виновным в публичном оправдании терроризма в социальной сети и оштрафовал его на 350 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет". Приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что с 31 октября по 1 ноября 2018 года осужденный в одной из групп в социальной сети под новостью о террористическом акте оставлял текстовые комментарии, в которых содержались признаки оправдания идеологии терроризма.