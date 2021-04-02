Прокуратура Москвы направила в суд дело о сбыте фальшивой справки об отсутствии ковида

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении жителя Саратовской области, обвиняемого в продаже поддельной справки об отсутствии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Хорошевская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Саратовской области, обвиняемого в сбыте заведомо поддельного документа. Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд", - отметили в прокуратуре.

Мужчина купил для последующей продажи бланк справки о результатах ПЦР-теста на коронавирус без указания данных пациента и даты выдачи, с поддельными оттисками штампа и печати одной из поликлиник района Хорошево-Мневники. Затем он сам заполнил свободные графы, вписав в них заведомо подложные данные об отсутствии у потенциального покупателя вируса. 27 февраля 2021 года на улице Маршала Рыбалко он продал этот поддельный документ за 1,5 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции. В отношении продавца бланка справки дело выделено в отдельное производство.