Четверых мужчин в Ростовской области приговорили к длительным срокам за заказное убийство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апреля. /ТАСС/. Ростовский областной суд вынес приговор четырем местным жителям, которые обвинялись в убийстве двух человек, в том числе по найму, а также незаконном лишении свободы и хищении чужого имущества. Решение суда основано на вердикте присяжных и составляет от 15 до 19 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Ростовский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении Артема Долбни, Никиты Кима, Сергея Цоя, Дмитрия Федоренко. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "а", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 (организация убийства), п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 5 ст. 33 и п. "а" ч. 2 ст. 166 (пособничество в угоне автомобиля), п. "а", "г" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), ч. 1 ст. 166 (угон), п. "в" ч. 3 ст. 158 (кража) УК РФ", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Долбня в апреле 2019 года нанял Цоя, Кима и Федоренко для убийства своего знакомого, который задолжал ему 600 тыс. рублей. Позже он приехал с исполнителями по месту нахождения потерпевшего в бар на пр. 40-летия Победы в городе Ростове-на-Дону. Там злоумышленники избили должника и на автомобиле привезли к нему домой в Аксайском районе области. На территории домовладения они продолжили избивать потерпевшего, а после того, как он умер, закопали в землю. В отношении сожительницы убитого, оказавшейся на территории домовладения, осужденные применили газовый баллончик и удерживали ее в летней кухне. Кроме того, они угнали транспортные средства убитого. А мужчину, который оказался случайным свидетелем произошедшего в баре, схватили, вывезли на окраину Аксайского района и убили.

"Суд приговорил Долбню к 19 годам лишения свободы со штрафом 100 тыс. рублей, Кима - к 18 годам лишения свободы со штрафом 70 тыс. рублей, Цоя - к 17 годам лишения свободы со штрафом 60 тыс. рублей, Федоренко - к 15 годам лишения свободы. Всем осужденным назначено отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области также добавили, что доказательства были собраны первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по области.