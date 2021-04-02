СК завершил расследование дела замглавы Росрезерва

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении замглавы Росрезерва Александра Кирюхина, обвиняемого в растрате бюджетных средств при оказании услуг по восстановлению качества дизельного топлива. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Московский городской суд", - сказала она.

По версии следствия, Кирюхин, а также бывший начальник управления нефтепродуктов Росрезерва Вадим Гаврилов, его бывший заместитель Олег Лазарев, директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин, а также коммерческий директор ООО "Нафтапремиум" Александр Павлов растратили денежные средства в размере более 3,4 млрд рублей. Деньги были растрачены под видом оказания подконтрольной коммерческой организацией услуг по восстановлению качества дизельного топлива для нужд Росрезерва. Это проводилось по фиктивной технологии ООО "Нафтапремиум" в рамках исполнения госконтрактов, заключенных Росрезервом с ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Лукойл-Резервнефтепродукт". "При этом сотрудникам Росрезерва было достоверно известно, что дизельное топливо имеет существенный запас качества, а проведенные работы не позволят улучшить его", - пояснила Петренко.

В начале 2021 года уже были осуждены соучастники Александр Безруков и Алексей Павлов, которые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

На имущество обвиняемых, их родственников и аффилированных им лиц наложен арест на общую сумму более 500 млн рублей в целях обеспечения гражданского иска.