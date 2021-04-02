Тело младенца найдено в заброшенном лагере в Подмосковье

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Тело младенца обнаружено в заброшенном лагере в Талдоме. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователем следственного отдела по Дмитрову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на территории детского заброшенного лагеря в поселке Запрудня Талдомского городского округа младенца женского пола", - сообщила Врадий.

Следователем проведен осмотр, планируется назначение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.