В Москве мошенники убедили пенсионерку бросить им с балкона пакет с деньгами

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Мошенники в Москве убедили 79-летнюю пенсионерку сбросить им с балкона пакет с 1 млн рублей и скрылись с деньгами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В территориальный отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка. Женщина сообщила, что стала жертвой аферистов. Как выяснилось, несколько дней назад потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, который представился участковым уполномоченным полиции. Он попросил оказать содействие в раскрытии преступления. Для этого якобы необходимо согласиться на требования мошенников. Почти сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку телефона, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пожилая женщина немедленно пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся", - сказала она.

По ее словам, спустя некоторое время потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а подозреваемые задержаны, ими оказались неработающие приезжие.