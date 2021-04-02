СК возбудил дело по факту пожара в многоквартирном доме в городе Канаше

ТАСС, 2 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в жилом доме в городе Канаше в Чувашии. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Чувашии по факту возгорания крыши многоквартирного пятиэтажного жилого дома № 10 по улице Разина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, ответственное лицо из числа работников муниципального предприятия "Чистый город" города Канаша не организовало и не провело надлежащим образом комплекс необходимых мероприятий по техническому содержанию дома № 10 по улице Разина. В результате около 03:00 мск 1 апреля произошло возгорание крыши. Пожар полностью уничтожил кровлю на площади 900 кв. метров.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются конкретные лица из числа работников предприятия "Чистый город", ответственные за содержание крыши здания и противопожарную защиту ее элементов и несущих конструкций. Следствие проверяет различные версии возгорания. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководством следственного управления СК по Чувашии.

Решается вопрос обследования многоквартирного дома на предмет возможности дальнейшей эксплуатации с привлечением специалистов. Обсуждается также возможность размещения людей в общежитиях.

По информации республиканского главка МЧС, сообщение о пожаре поступило в 03:27 мск 1 апреля. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Власти города ввели режим ЧС муниципального характера. В пункт временного размещения в местной школе № 3 были эвакуированы 170 человек.