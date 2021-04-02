В Москве стрелявший у метро парень при задержании напал с отверткой на полицейского

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Молодой человек, стрелявший из окна машины около метро "Октябрьское поле" в Москве, при задержании напал с отверткой на полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию поступило сообщение о стрельбе в воздух неизвестным из машины ВАЗ-2105 в районе метро "Октябрьское поле". "Сотрудниками полиции был задержан данный автомобиль под управлением 20-летнего безработного москвича. При задержании молодой человек оттолкнул одного из полицейских, достал отвертку и напал на сотрудника", - сказал собеседник агентства.

Полицейский получил ушибы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что он произошел 1 апреля.