В Крыму возбудили дело после раскопок на территории братской могилы времен ВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по статье о повреждении воинских захоронений после выявления в одном из печатных изданий заметки о деятельности "черных копателей" вблизи Симферополя. Следствием установлено, что на территории памятника "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1943 гг." проходили незаконные раскопки, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"В ходе мониторинга СМИ и интернета сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю в печатном издании была выявлена статья о деятельности "черных копателей" на территории Братской могилы жертв фашистского террора 1941-1943 годах. <...> По результатам проверки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что вблизи Трудовского сельского поселения Симферопольского района осуществлялись незаконные раскопки на территории памятника "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1943 годах", который включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На данном объекте захоронено около 6 тыс. военнослужащих, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 год.

"В настоящее время сотрудниками следственного отдела по Симферопольскому району и оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств этого бесчеловечного преступления, а также лиц, причастных к повреждению места увековечения памяти граждан, павших в период Великой Отечественной войны", - отметили в пресс-службе.