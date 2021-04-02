Представителя губернатора в Заксобрании Алтайского края арестовали по делу о мошенничестве

"Решением суда сегодня удовлетворено ходатайство следователя о необходимости заключения под арест сроком на два месяца, до 30 мая 2021 года, представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании", - сказали в пресс-службе.

БАРНАУЛ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд вынес решение о заключении под стражу сроком до 30 мая представителя губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Стеллы Штань, которая обвиняется в мошенничестве на 14 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Следователи 1 апреля предъявили Штань обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно со Штань изготовили и предоставили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была существенно завышена по сравнению с рыночной ценой. Их действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Алтайского краевого законодательного собрания. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

О делах, связанных с детсадом "Хеппи беби"

18 марта 2021 года в Барнауле по решению суда была арестована директор частного детского сада "Хеппи беби", которую уже судят за жестокое обращение с детьми. Следователи предъявили ей новое обвинение - по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Директор находилась под домашним арестом в связи с рассматриваемым в суде другим уголовным делом против нее. Однако она нарушила условия домашнего ареста, теперь ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В 2018 году она уже стала фигуранткой резонансного уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, в помещении частного детского сада две сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. Потерпевшими по уголовному делу признаны семь детей от четырех до пяти лет. Заведующая знала о грубых нарушениях и систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам, никаких мер по устранению нарушений она не предпринимала. В настоящее время это дело все еще рассматривается в суде.