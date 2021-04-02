Четыре грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Четыре грузовых автомобиля и легковая машина столкнулись на внешней стороне МКАД в Москве, в результате движения перекрыта одна полоса. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На 34-м км МКАД на внешней стороне произошло ДТП с участием пяти автомобилей - четырех грузовых машин и одной легковой Renault Megane. В результате столкновения для движения автотранспорта перекрыта одна полоса", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.