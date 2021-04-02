{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

Пострадавших нет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Четыре грузовых автомобиля и легковая машина столкнулись на внешней стороне МКАД в Москве, в результате движения перекрыта одна полоса. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На 34-м км МКАД на внешней стороне произошло ДТП с участием пяти автомобилей - четырех грузовых машин и одной легковой Renault Megane. В результате столкновения для движения автотранспорта перекрыта одна полоса", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Теги
Россия
Около 100 человек эвакуированы из офисного здания в центре Москвы из-за пожара в ресторане
Пожар произошел в ресторане "Бургер Кинг" в здании на Зубовском бульваре
Читать полностью