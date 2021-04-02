Суд 8 апреля вынесет приговор пожарным по делу о гибели их коллег в Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Преображенский районный суд Москвы 8 апреля огласит приговор по делу о гибели восьми пожарных при возгорании на складе на Амурской улице в 2016 году, передает корреспондент ТАСС.

"Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 8 апреля", - сказала судья.

Обвиняемыми по делу проходят экс-начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин и бывший сотрудник московского главка МЧС Сергей Барсуков. При тушении склада на Амурской улице, на момент гибели пожарных, они были руководителем тушения пожара и начальником штаба пожаротушения соответственно. В своем последнем слове оба не признали свою вину, а Ширлин напомнил, что к ответственности по статье УК РФ о нарушении требований пожарной безопасности никто из собственников не привлечен. "Приговор мы стойко примем, какой бы он ни был - обвинительный, оправдательный", - подытожил он.

В ходе прений родственники погибших, признанные потерпевшими по делу, попросили приговорить Ширлина и Барсукова к максимально возможному сроку. Адвокаты подсудимых настаивали на оправдательном приговоре. Ранее гособвинение попросило назначить Ширлину 6 лет колонии общего режима, Барсукову - 5 лет колонии общего режима. Максимальное наказание по вменяемой им статье (293 УК РФ) составляет 7 лет лишения свободы.

Таким образом, впервые в истории может быть вынесен обвинительный приговор в отношении руководителя тушения пожара и участников его ликвидации. "Если посадить Ширлина и Барсукова, никто не пойдет тушить пожары", - сказал в ходе прений адвокат Руслан Голенков.

О пожаре

Пожар на Амурской улице в Москве произошел вечером 22 сентября 2016 года. Огонь стремительно распространился на огромную площадь, произошло обрушение кровли на площади порядка 100 кв. метров, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали вместе с обрушившейся кровлей и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов.

Ширлин прослужил в пожарной охране 25 лет, на его счету не одна спасенная человеческая жизнь. После трагедии на Амурской улице он почти 30 раз руководил тушением пожаров.