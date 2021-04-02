На Зубовском бульваре в офисном здании начался пожар

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пожар начался в офисном здании на Зубовском бульваре в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Зубовский бульвар, дом 15, в офисном здании на третьем этаже начался пожар. Что горит и площадь уточняется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что заявка о задымлении по адресу: Зубовский бульвар, дом 15, строение 1, поступила в 15:14. "С третьего этажа наблюдается белый дым, проводится дальнейшая разведка. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.