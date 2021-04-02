Уголовное дело возбуждено из-за поджога машины журналиста Егорова в Подмосковье

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины спортивного журналиста Дмитрия Егорова в Одинцовском городском округе, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После поджога автомобиля журналиста Дмитрия Егорова ночью 30 марта возбуждено уголовное дело", - рассказал собеседник агентства.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что автомобиль был припаркован около одного из домов на улице Никольской в селе Ромашково. Уголовное дело было возбуждено в этот же день по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы по данной статье. Полиция ищет поджигателя.