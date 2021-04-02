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Прокуратура проверит данные о травмировании младенца в Подмосковье

По предварительным данным, няня нанесла ребенку телесные повреждения

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прократура проверяет информацию о травмировании двухмесячного ребенка в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по сообщениям СМИ о травмировании младенца в Красногорске", - сообщила Григорьева.

По ее словам, ранее в СМИ появилась информация о том, что 28 марта двухмесячная девочка несколько часов находилась в квартире под присмотром няни. На следующий день родители заметили ухудшение состояния здоровья ребенка и обратились в больницу. При проведении обследования у девочки были обнаружены телесные повреждения.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Проведение проверки поручено Красногорский городской прокуратуре", - добавила представитель надзорного ведомства.

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