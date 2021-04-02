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Обновлено 

Около 100 человек эвакуированы из офисного здания в центре Москвы из-за пожара в ресторане

Пожар произошел в ресторане Burger King в здании на Зубовском бульваре

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Порядка 100 человек эвакуированы из офисного здания на Зубовском бульваре в центре Москвы, где на третьем этаже произошел пожар в помещении ресторана Burger King, Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"До прибытия пожарных подразделений из здания эвакуировались порядка 100 человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что в данный момент ликвидировано открытое горение. "Проводится дальнейшая разведка. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС, возгорание произошло в двух помещениях ресторана - на кухне и в подсобном помещении.

На первых трех этажах здания находятся кафе, рестораны и магазины.

В новость внесены изменения - (16:06 мск) - Обновлено, добавлены подробности после второго абзаца.

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