СК возбудил дело об истязании ребенка опекунами в Новой Москве

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об истязании ребенка опекунами в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание")", - сказала она.

По данным следствия, в период с 2018 года по март 2021 года женщина, опекун девочки 2010 года рождения, а также ее сожитель систематически избивали ребенка. Девочку госпитализировали, у нее диагностировали множественные телесные повреждения.

"Со слов ребенка телесные повреждения различными предметами ей причинили опекун и ее сожитель, с которыми проживала девочка", - рассказала Иванова. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Также следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства по ст. 293 УК РФ ("Халатность").