В Башкирии произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Утечка устранена

ТАСС, 2 апреля. Разлив нефтесодержащей жидкости произошел вблизи населенного пункта Павловка в Бижбулякском районе Республики Башкирия на площади около 350 кв. м из-за отказа трубопровода, вышедший объем жидкости локализован, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС. Специалисты компании "Башнефть добыча" ликвидировали аварию, угрозы попадания нефтесодержащей жидкости в водоемы нет, сообщила пресс-служба компании.

"В ходе уточнения информации через оперативного дежурного АНК "Башнефть" установлено, что 1 апреля в 11:50 мск произошел стандартный отказ трубопровода диаметром 133 мм вблизи н. п. Павловка в Бижбулякском районе республики. Специалистами "Башнефть добыча" отказ трубопровода был оперативно ликвидирован. Вследствие порыва произошел разлив нефтесодержащей жидкости (96% - вода, 4% - нефть) на площади около 350 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

"Специалисты "Башнефть добыча" 1 апреля оперативно ликвидировали отказ трубопровода на Шкаповском месторождении (Бижбулякский район Башкортостана). Вышедший незначительный объем нефтесодержащей жидкости локализован. Проводятся работы по очистке участка. Угрозы попадания НСЖ в водоемы нет", - добавили в компании.

"Ближайший открытый водоисточник - река Ик на расстоянии двух с половиной километров от места порыва. Попадание в водный объект отсутствует", - также отметили в МЧС. Дальнейшего распространения загрязнения нет.

В новость внесены изменения (17:23 мск) - добавлены подробности.