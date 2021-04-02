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В Ленобласти задержали мужчину, угрожавшего прохожим муляжом гранаты

Сейчас мужчина находится в отделе полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии, полиции и ФСБ задержали в городе Кингисеппе Ленинградской области мужчину, который угрожал прохожим у магазина гранатой, сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и области.

"Сегодня сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кингисеппскому району Ленинградской области совместно с сотрудниками полиции задержали гражданина, который около одного из магазинов города вел себя неадекватно, при этом в руках у него находился предмет, внешне похожий на гранату", - говорится в поступившем в ТАСС сообщении.

Как уточнили в ведомстве, из-за инцидента силовикам пришлось оцепить место происшествия и перекрыть улицы, куда мог направиться злоумышленник.

Обезвредить и задержать его удалось после того, как он потерял бдительность. Гранату осмотрели взрывотехники ОМОНа. "[Они] обследовали предмет и установили, что это - муляж ручной гранаты Ф-1, не представляющий опасности", - отметили в ведомстве.

В настоящее время мужчину доставили в отдел полиции.

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