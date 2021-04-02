Экс-депутат из Чебоксар получил пять лет колонии за мошенничество

ТАСС, 2 апреля. Суд приговорил бывшего депутата Чебоксарского городского собрания Виктора Шмакова к пяти годам колонии общего режима за мошенничество с земельными участками, ущерб от которого составил свыше 442 млн рублей и привел к невыполнению обязательств перед участниками долевого строительства жилого дома. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по республике.

"Приговором суда Виктору Шмакову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении.

Суд признал бывшего директора строительной компании ООО "Победа", ранее являвшегося депутатом Чебоксарского городского собрания депутатов, виновным по трем статьям УК РФ: ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций"), ч. 4 ст. 174.1 ("Легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления"), ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Потерпевшими по уголовному делу признаны более 70 участников долевого строительства, а также кредиторы фирмы - банки и иные лица, общий ущерб которых составил более 442 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что Шмаков, который в период с декабря 2006 года по декабрь 2016 года был единственным учредителем и директором ООО "Победа", взял на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома в городе Чебоксары. Он оформил договоры с участниками долевого строительства. В январе 2016 года Шмаков заключил фиктивный договор купли-продажи и вывел из собственности организации земельный участок, предназначенный для благоустройства дома и организации парковки. Землю он передал в собственность другого подконтрольного ему общества, номинальным руководителем которого было его доверенное лицо. При этом оплата за земельный участок была завуалирована под погашение задолженности в размере 33,5 млн рублей за фиктивные работы второй фирмы для первой. В результате активы ООО "Победа" уменьшились, у компании образовалась кредиторская задолженность, а завершение строительства стало невозможным.

Для ввода земли в легальный экономический оборот Шмаков разделил ее на два участка и продал еще одной подконтрольной ему фирме, номинальным директором которой являлась его родственница. В марте 2018 года он оформил фиктивные документы купли-продажи этих участков на общую сумму более 66 млн рублей. Полученные средства бывший депутат потратил на свои нужды. Кроме того, в 2017 году Шмаков мошенническим путем получил деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 800 тыс. рублей от покупателя в счет оплаты квартиры в строящемся жилом доме. При этом бывший депутат не направлял их на возведение недвижимости, а похитил.

Имущество обвиняемого на сумму более 380,5 млн рублей направлено на возмещение причиненного ущерба, несмотря на попытки Шмакова его скрыть. Многоквартирный дом передан организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Чувашской Республике". В ближайшее время объект введут в эксплуатацию, а покупателям будут переданы квартиры.