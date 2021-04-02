В Минске возбудили дело против главы оппозиционного объединения спортсменов Герасимени

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Главным следственным управлением Следственного комитета Белоруссии возбуждено уголовное тело в отношении руководителя оппозиционной инициативы "Белорусский фонд спортивной солидарности" (БФСС) Александры Герасимени и исполнительного директора фонда Александра Опейкина за призывы, направленные на причинение вреда национальной безопасности. Об этом сообщил в пятницу СК республики.

"Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет", - отметили в следственном ведомстве.

По данным следствия, Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали объединение "Белорусский фонд спортивной солидарности", провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства страны. "На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества", - заявили в СК.

Кроме того, по данным комитета, фигуранты дела "в интернете и средствах массовой информации обращались к иностранным государствам и международным организациям с призывами к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". В частности, пояснили в комитете, под давлением членов вышеуказанного "объединения" из Белоруссии перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. "В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства", - заявили в СК Белоруссии.

Герасименя после президентских выборов покинула Белоруссию и, выехав в Литву, возглавила "Белорусский фонд спортивной солидарности". Она является обладательницей двух олимпийских серебряных наград по плаванию на Играх в Лондоне-2012 и бронзовой награды Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро - 2016.