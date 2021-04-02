В Москве возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы бетонным заводом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту загрязнения отходами бетонного завода почвы около реки Чермянка на севере Москвы. Ущерб оценивается в более чем 26 млн рублей, сообщила ТАСС глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура СВАО провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в деятельности и эксплуатации бетонного завода на ул. Чермянской. Прокуроры установили, что в ноябре 2020 года допущено захламление прилегающей к заводу территории и почвенного слоя в непосредственной близости к устью реки Чермянка отходами производства и потребления. <…> Окружающей среде причинен ущерб в размере более 26 млн рублей", - сказала Нефедова.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.