СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замгендиректора "Ростелекома" в Ульяновске

ТАСС, 2 апреля. Следственные органы в Ульяновской области возбудили дело о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей в отношении заместителя генерального директора ульяновского филиала ПАО "Ростелеком", сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора ульяновского филиала ПАО "Ростелеком", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год подозреваемый, действуя в составе преступной группы, при исполнении государственных контрактов между филиалом и Министерством здравоохранения Ульяновской области на поставку компьютерной и оргтехники похитил более 50 млн рублей. "Противоправная деятельность была пресечена в ходе совместных мероприятий региональных органов Следственного комитета, ФСБ и УМВД России", - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.