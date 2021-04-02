Вертолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение на западе Англии

ЛОНДОН, 2 апреля. /ТАСС/. Вертолет, на борту которого находились два человека, в пятницу совершил жесткую посадку рядом с городком Ледбери (графство Херефордшир) на западе Англии. Как говорится в сообщении местного полицейского управления, находившиеся в вертолете не получили опасных для жизни травм.

"Около трех часов дня (17:00 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 2 апреля, мы получили сообщение о крушении вертолета на поле рядом с Бромярд-роуд в Ледбери (Херефордшир). На место прибыли сотрудники экстренных служб. На борту вертолета находились два человека и, хотя тяжесть полученных ими травм пока не известна точно, они, по всей вероятности, не представляют угрозы для жизни", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления полиции.

На место аварии был также вызван пожарный расчет. В местной пожарной службе сообщили, что угрозы возгорания к настоящему моменту нет.