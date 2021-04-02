В Сызрани обрушился балкон дома

ТАСС, 2 апреля. Балкон квартиры на третьем этаже жилого дома обрушился в Сызрани, когда на нем находилась женщина. Пострадавшая госпитализирована, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Сегодня 2 апреля 2021 года произошло разрушение балкона жилой квартиры трехэтажного многоквартирного дома в городе Сызрани. Во время происшествия на балконе находилась женщина 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения. В настоящее время женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следственные органы проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.