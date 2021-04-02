В полиции полагают, что инцидент на Капитолийском холме не связан с терроризмом

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Инцидент с наездом автомобиля на сотрудников полиции Капитолия в Вашингтоне, по всей видимости, не связан с терроризмом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

"На данный момент нет свидетельств того, что [инцидент] имеет отношение к терроризму, - заявил глава полиции Вашингтона, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов. - Очевидно, по ходу расследования мы постараемся установить наличие каких-либо связей по этому направлению".

Угроза на Капитолийском холме после инцидента у Конгресса США больше не существует, правоохранительные органы устанавливают мотивы действий преступника, сообщил Конти. "На данный момент не похоже, что есть сохраняющаяся угроза. Очевидно, мы должны понять мотивы этого бессмысленного поступка. Столичная полиция, безусловно, будет этим заниматься", - сказал Конти.

По его мнению, связи между инцидентом на Капитолийском холме и кем-либо из членов Конгресса США нет.