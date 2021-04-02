{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Срок выслуги погибшего вследствие инцидента у Конгресса США полицейского составлял 18 лет

Уильям Эванс был сотрудником группы оперативного реагирования
© Дарья Ряжских/ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Страж порядка, погибший в пятницу в результате инцидента у Конгресса США, прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Об этом сообщила в письменном заявлении исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

Как отмечается в документе, Уильям Эванс умер "от ранений, полученных во время нападения". Детали происшедшего Питтман не раскрыла. Она лишь уточнила, что Эванс работал в "полиции Капитолия на протяжении 18 лет", начав службу там в марте 2003 года. Он был сотрудником группы оперативного реагирования, добавила Питтман.

Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством. Оно отвечает в первую очередь за охрану Конгресса.

Несколькими часами ранее подозреваемый сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Полицейские застрелили его. Двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.

Теги
США
Полицейский, получивший ранение у здания Конгресса США, умер
Подозреваемый также умер
Полицейский, получивший ранение у здания Конгресса США, умер
Читать полностью