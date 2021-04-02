Срок выслуги погибшего вследствие инцидента у Конгресса США полицейского составлял 18 лет

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Страж порядка, погибший в пятницу в результате инцидента у Конгресса США, прослужил в полиции Капитолия 18 лет. Об этом сообщила в письменном заявлении исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия Йогананда Питтман.

Как отмечается в документе, Уильям Эванс умер "от ранений, полученных во время нападения". Детали происшедшего Питтман не раскрыла. Она лишь уточнила, что Эванс работал в "полиции Капитолия на протяжении 18 лет", начав службу там в марте 2003 года. Он был сотрудником группы оперативного реагирования, добавила Питтман.

Полиция Капитолия является самостоятельным федеральным правоохранительным ведомством. Оно отвечает в первую очередь за охрану Конгресса.

Несколькими часами ранее подозреваемый сбил на автомобиле двух полицейских на Капитолийском холме в центре Вашингтона, а потом врезался в ограждение. После этого он вышел из машины с ножом в руке и двинулся к сотрудникам правоохранительных органов, игнорируя их команды бросить оружие. Полицейские застрелили его. Двое правоохранителей получили ранения и были госпитализированы, один из них впоследствии умер.