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СМИ: на востоке Японии выявили вспышку чумы свиней

По данным телеканала NHK, в рамках эпидемиологических мер уничтожат около 10 тыс. животных

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Власти префектуры Гумма на востоке Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK.

Отмечается, что в рамках эпидемиологических мер будут уничтожены около 10 тыс. животных. Кроме того, власти проведут расследование для установления причины появления инфекции в регионе.

В прошлый раз вспышка чумы свиней была выявлена на территории Гуммы в сентябре 2020 года. В декабре очаг инфекции также обнаружили в западной префектуре Миэ, а в январе - в соседней префектуре Вакаяма.

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