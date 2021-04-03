Семейную пару подозревают в истязании ребенка в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы города Новошахтинска в Ростовской области и ее супруга, которых подозревают в истязании ребенка. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, женщина совместно с супругом, который является отчимом ребенка, систематически наносили побои девочке 2014 года рождения. Ежедневно они связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками, тем самым ограничивая свободу ее передвижения.

"Следственным отделом по городу Новошахтинску следственного управления СК РФ по Ростовской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Новошахтинск и ее 23-летнего супруга. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "г, е" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас девочка помещена в медицинское учреждение. Ее мать и отчим задержаны и допрашиваются следователем. Решается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям органов профилактики, родителей и отчима.

На сайте СК России сообщается, что ход организованной по данному факту проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах произошедшего.

В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили о проведении проверки, в ходе которой будет дана оценка действиям органов профилактики, родителей и отчима.

В новость были внесены изменения (23:19 мск) - добавлена информация о проведении проверки прокуратурой