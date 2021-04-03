В Нижнем Новгороде загорелись ангары с макулатурой

ТАСС, 3 апреля. Пожар начался в ангарах с макулатурой в Нижнем Новгороде на площади 3,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре в Автозаводском районе по улице Монастырка, дом 20, поступила в 22:50 мск. "Происходит горение ангаров с макулатурой. По предварительной информации, площадь пожара 3 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.

В новость были внесены изменения (23:43 мск) - добавлена информация о погибших и пострадавших