Четыре полицейских в Мексике стали фигурантами резонансного дела об убийстве мигрантки

МЕХИКО, 3 апреля. /ТАСС/. Суд в южном мексиканском штате Кинтана-Роо признал обоснованными обвинения в резонансном убийстве мигрантки из Сальвадора, предъявленные четверым сотрудникам муниципальной полиции. Об этом сообщила в субботу на своем сайте газета Milenio.

В качестве меры пресечения на время следствия для обвиняемых было избрано заключение под стражу. Ожидается, что рассмотрение дела начнется через четыре месяца. Такой срок суд отвел прокуратуре на сбор дополнительных обвинительных материалов. Если полицейские будут признаны виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, то им может грозить до 50 лет лишения свободы.

Мигрантка из Сальвадора Виктория Саласар, легально находившаяся на территории Мексики, погибла при задержании 27 марта. Согласно официальным данным, к ее смерти привел перелом шейного позвонка, вызванный чрезмерным применением силы. Преступление послужило поводом для массовых акций протеста, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор 29 марта выразил соболезнования в связи со случившимся в Тулуме. По его словам, Саласар "подверглась жестокому обращению и была убита". Глава государства пообещал, что виновные в совершении этого преступления понесут наказание.