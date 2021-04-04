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Reuters: в Индонезии ищут 17 человек, пропавших без вести при опрокидывании рыбацкой лодки

Еще 15 членов команды удалось эвакуировать

ТАСС, 4 апреля. Спасатели в Индонезии ведут поиски 17 человек, пропавших без вести после столкновения в воскресенье сухогруза и рыболовецкой лодки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные спасательные службы.

По их данным, были эвакуированы 15 членов команды рыболовецкой лодки - их подобрало спасательное судно. Еще 17 человек из команды лодки оказались за бортом и пока числятся в списке пропавших без вести. В районе ЧП работают водолазы.

И сухогруз, и рыболовецкая лодка шли под индонезийским флагом. После столкновения последняя перевернулась. Сообщений о пропавших без вести или пострадавших в результате столкновения на сухогрузе нет, отмечает Reuters.

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Индонезия
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