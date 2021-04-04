СМИ: на востоке Китая затонула рыболовецкая шхуна

ШАНХАЙ, 4 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли после того, как у восточного побережья Китая в воскресенье затонула рыболовецкая шхуна. Об этом сообщает информационный ресурс PanPay со ссылкой на центр спасения на море восточной провинции Чжэцзян.

Рыболовецкая шхуна "Суциюй 03434" затонула в акватории островов Чжоушань (провинция Чжэцзян). На борту на момент ЧП находились 20 человек. Спасателям удалось обнаружить и поднять из воды 16 из них, 12 человек к тому моменту уже не подавали признаков жизни. Еще четверо рыбаков пока считаются пропавшими без вести.

В поисковой операции задействованы десятки спасательных и рыболовецких судов, а также самолет и вертолет.