В Кирове частично обвалилась крыша спорткомплекса

ТАСС, 4 апреля. Крыша спорткомплекса "Вересники" в Кирове в воскресенье частично обвалилась, никто не пострадал, подтвердили ТАСС в управлении массовых коммуникаций правительства области.

О ЧП первыми сообщили местные СМИ, по информации которых крыша обвалилась в зоне рубки комментатора, вода полилась на манеж и беговые дорожки, где проходили соревнования с участием около 350 человек.

"Сам факт подтверждаем, пострадавших нет", - сказала собеседница. Обстоятельства инцидента выясняются.

По данным ГУ МЧС по Кировской области, эксплуатация здания временно приостановлена.

Согласно афише, размещенной на странице спортивного комплекса "Вересники" в сети "ВКонтакте", на 3-4 апреля запланирован фестиваль по легкой атлетике "Юный динамовец".

Комплекс "Вересники" является крупнейшим спортобъектом области, включает легкоатлетический манеж и бассейн.